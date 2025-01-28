Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Yolcunun açık olan kapısından düşüp öldüğü halk otobüsünün şoförüne 6 yıl hapis istemi

        KAYSERİ'de ani fren nedeniyle dengesini kaybedip, halk otobüsünün açık kapısından düşen ve 38 gün sonra hayatını kaybeden Şükrü Özcan'ın (74), ölümü sonrası otobüs şoförü Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 10:35 Güncelleme: 28.01.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolcunun açık olan kapısından düşüp öldüğü halk otobüsünün şoförüne 6 yıl hapis istemi
        ABONE OL

        KAYSERİ'de ani fren nedeniyle dengesini kaybedip, halk otobüsünün açık kapısından düşen ve 38 gün sonra hayatını kaybeden Şükrü Özcan’ın (74), ölümü sonrası otobüs şoförü Y.A. hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadesine de yer verilen Y.A., "Kapıları kapatmadan hareket ettim. Yaklaşık 10 metre ilerlediğim esnada önüme kasis çıkınca frene bastım. Bu sırada ön kapı açıktı. Sonradan ismini öğrendiğim Şükrü Özcan isimli şahıs aracın ön kapısından dışarı düştü. Olay nedeniyle üzgünüm" dedi.

        Kaza, geçen yıl 27 Eylül'de, Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Şükrü Özcan, Y.A. yönetimindeki Eğribucak seferini yapan özel halk otobüsüne bindikten bir süre sonra açık olan kapıdan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Şükrü Özcan, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Özcan, tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özcan, 38 gün süren yaşam mücadelesi sonrası yaşamını yitirdi. Özcan'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınıp, Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Özcan, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

        Öte yandan, halk otobüsünün şoförü Y.A.'nın olay günü gözaltına alındığı, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

        Şükrü Özcan'ın otobüsün açık olan ön kapısından düştüğü anlar ise özel halk otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Özcan’ın otobüse elinde bir çanta ile bindiği, bir süre ayakta gittiği ve yerine oturmak istediği sırada otobüsün ani freniyle dengesini kaybedip, ön kapıdan düştüğü görüldü. Öte yandan, görüntülerde çevredekilerin Özcan’a doğru koştukları, otobüs şoförünün de sağlık görevlilerini arayıp yolcunun aşağı düştüğünü anlattığı ve acil ambulans talep ettiği de yer aldı.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede otobüs şoförü Y.A. hakkında ‘Taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede ifadesine de yer verilen Y.A., “Duraktan yolcu aldım. Kapıları kapatmadan hareket ettim. Yaklaşık 10 metre ilerlediğim esnada önüme kasis çıkınca frene bastım. Bu sırada ön kapı açıktı. Sonradan ismini öğrendiğim Şükrü Özcan isimli şahıs aracın ön kapısından dışarı düştü. Ben bu esnada fren yaptığım için duruyordum. Hareket etseydim tekerin altında kalabilirdi. Düşen şahsa baktığımda kafasında kan vardı. Kafasını nereye vurduğunu görmedim. Muhtemelen yere vurduğunu düşünüyorum. Hemen ambulansı aradım. Şahıs vefat ettikten sonra belediye beni otobüs şoförlüğünden aldı. Olay nedeniyle üzgünüm” dedi.

        Sanık Y.A., mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından ileriki günlerde hakim karşısına çıkacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        16 yaşındaki çocuğun çete cinayeti!
        16 yaşındaki çocuğun çete cinayeti!
        Bir yanda eşi bir yandı kızı... Tarifsiz acı!
        Bir yanda eşi bir yandı kızı... Tarifsiz acı!
        Kamu hastanelerinde kapsamlı denetimler başlatıldı
        Kamu hastanelerinde kapsamlı denetimler başlatıldı
        Talisca çılgınlığı!
        Talisca çılgınlığı!
        11 yıl sonra yürümüştü! Fitness eğitmeni Hilal ağlattı!
        11 yıl sonra yürümüştü! Fitness eğitmeni Hilal ağlattı!
        Ziyech Fransa'yı bekliyor!
        Ziyech Fransa'yı bekliyor!
        Kavga ihbarına gittiler, 4 cansız bedenle karşılaştılar
        Kavga ihbarına gittiler, 4 cansız bedenle karşılaştılar
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Fenerbahçe'nin yeni yengesi
        Fenerbahçe'nin yeni yengesi
        Tartıştığı kişiyi parke taşıyla öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi parke taşıyla öldürdü!
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Teknoloji hisselerine DeepSeek şoku
        Teknoloji hisselerine DeepSeek şoku
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Ayşe Barım tutuklandı
        Ayşe Barım tutuklandı
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        15 saat oldu! 2 çocuğunu rehin alan baba iknaya çalışılıyor
        15 saat oldu! 2 çocuğunu rehin alan baba iknaya çalışılıyor
        "Amerikan şirketleri için bir uyandırma çağrısı"
        "Amerikan şirketleri için bir uyandırma çağrısı"
        Soğuk algınlığı ve gripten hızlı kurtulmanın yolları
        Soğuk algınlığı ve gripten hızlı kurtulmanın yolları
        Trump'tan "iki cinsiyet" vurgusu
        Trump'tan "iki cinsiyet" vurgusu

        Benzer Haberler

        Kayseri'de esnaflık yapan Suriyeli Hüseyin, ülkesine dönüp baba mesleğini s...
        Kayseri'de esnaflık yapan Suriyeli Hüseyin, ülkesine dönüp baba mesleğini s...
        Kayseri'de aranan 13 şüpheli "şok uygulamada" yakalandı
        Kayseri'de aranan 13 şüpheli "şok uygulamada" yakalandı
        Kayseri'de 6 firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 6 firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Kayseri'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Melikgazi Belediyesi, Esentepe Mahallesi'nde 12 derslikli ilkokulu hayata g...
        Melikgazi Belediyesi, Esentepe Mahallesi'nde 12 derslikli ilkokulu hayata g...
        KASKİ'de 2024 yılında 8 bin 776 içme suyunun analizi yapıldı
        KASKİ'de 2024 yılında 8 bin 776 içme suyunun analizi yapıldı