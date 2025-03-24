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        Başkan Büyükkılıç, Sivaslıların iftar programına katıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 12:13 Güncelleme: 24.03.2025 - 12:15
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        Başkan Büyükkılıç, Sivaslıların iftar programına katıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında Sivaslılarla buluştu.

        Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

        Ramazan ayının huzur ve bereketini yaşadıklarını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Biriz, beraberiz, hep beraber Sivas, hep beraber Kayseri, hep beraber Türkiye anlayışı içerisinde et ve tırnak gibiyiz. Bu anlayış içerisinde Selçuklu'nun iki güzel şehri Kayseri'miz ve Sivası'mız. O medeniyetin güzel insanları, sizleri bağrımıza basıyoruz. Olmazsa olmazımız olarak görüyoruz. Her zaman takdir ettiğimiz şehrimize, bayrağımıza, devletimize, vatanımıza, milletimize ve dinimize bağlı böyle güzel insanların sofrasında bulunmak, onlarla beraber iftarımızı açmak bizler için bir onurdur."

        Programa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Gün katıldı.

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