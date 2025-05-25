Öğrenciler Kayseri Bilim Merkezi'ni ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Bilim Merkezi, gelen öğrencilere bilim dolu etkinlikler sundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, okul gezisi çerçevesinde merkeze gelen öğrenciler, yaptıkları etkinlikler ve deneylerle bilimsel konularda farklı bilgiler edinirken, bilim alanındaki çeşitli maddeleri, malzemeleri ve cihazları da yakından tanıma fırsatı buldu.

Merkezi ziyaret eden öğrencilerden Ömer Faruk Babacan, merkezde fırtına ile hortumun nasıl oluştuğunu öğrendiklerini belirtti.

Aynur Ecem Yıldırım ise Bilim Merkezi'nde maddenin dört halini, dünyanın hareketlerini, doğa olaylarını ve insana dair iskelet sistemi bilgilerini öğrendiklerini ifade etti.

Sınıf öğretmeni Mustafa Sekmen de öğrencilerin okullarda teorik olarak gördükleri bazı bilgileri Bilim Merkezi'nde pratiğe döktüklerini belirtti.