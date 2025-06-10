Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Yahyalı Belediye Başkan Öztürk, belediye personeli ile bayramlaştı

        Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kurban Bayramı tatili sonrası ilk mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 11:35 Güncelleme: 10.06.2025 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yahyalı Belediye Başkan Öztürk, belediye personeli ile bayramlaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kurban Bayramı tatili sonrası ilk mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Öztürk, belediye hizmet binası bahçesinde personelle bir araya gelerek, bayramlarını tebrik etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, ilçe için çalışan büyük bir aile olduklarını ifade etti.

        Öztürk, 11 yıldır beraber yol yürüklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Cenabı Allah nice bayramlara sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde kavuştursun. Belediyemizdeki tüm birimlerimize teşekkür ediyorum. Biz bir takımız. 11 yıl 2,5 aydır sizlerle beraber yol yürüyoruz. Bu güzel ilçeye var gücümüzle hizmet ediyoruz. Biz de Yahyalı Belediyesi olarak bir takımız, bir gücüz. Bayram dolayısıyla son gün akşama kadar ekip arkadaşlarımız görevlerini yaptı. Tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim hepimize ailelerimiz ile birlikte nice bayramlar göstersin."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ferdi Zeyrek'e veda! Belediye önünde tören düzenlendi
        Ferdi Zeyrek'e veda! Belediye önünde tören düzenlendi
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        50 kilometre kaçtı... Kayalıkta mahsur kaldı! 18 gün kayboldu! Ferdinand-2!
        50 kilometre kaçtı... Kayalıkta mahsur kaldı! 18 gün kayboldu! Ferdinand-2!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        Trump'tan Los Angeles'a 2 bin ulusal muhafız
        Trump'tan Los Angeles'a 2 bin ulusal muhafız
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        Greta Thunberg İsrail'den sınırdışı edildi
        Greta Thunberg İsrail'den sınırdışı edildi
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        Moldova'dan getirilen kaçak içki can aldı!
        Moldova'dan getirilen kaçak içki can aldı!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Muslera yerine 5 aday!
        Muslera yerine 5 aday!
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Tatilciler dikkat! Yargıtay'dan emsal paket tur ücreti kararı!
        Tatilciler dikkat! Yargıtay'dan emsal paket tur ücreti kararı!
        TikTok'ta cilt bakım tuzağına dikkat!
        TikTok'ta cilt bakım tuzağına dikkat!
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Doğa yürüyüşüne çıktı... Çobanlar kurtardı! Ölümün pençesinde!
        Doğa yürüyüşüne çıktı... Çobanlar kurtardı! Ölümün pençesinde!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        "Ayrılmamız dert değil"
        "Ayrılmamız dert değil"
        Trump: İç savaş istemiyorum
        Trump: İç savaş istemiyorum

        Benzer Haberler

        Tüketiciler Birliğinden "ziynet eşyasını tanıdığınız kuyumcudan alın" uyarı...
        Tüketiciler Birliğinden "ziynet eşyasını tanıdığınız kuyumcudan alın" uyarı...
        Kocasinan'da açık alanlar dronla ilaçlanıyor
        Kocasinan'da açık alanlar dronla ilaçlanıyor
        Büyükşehir Belediyesinin hayvanat bahçesini 65 bin kişi ziyaret etti
        Büyükşehir Belediyesinin hayvanat bahçesini 65 bin kişi ziyaret etti
        Kayseri Hayvanat Bahçesi'nde bayram yoğunluğu; 65 bin ziyaretçi
        Kayseri Hayvanat Bahçesi'nde bayram yoğunluğu; 65 bin ziyaretçi
        Kayseri'de jandarma, sürücü ve yolculara çikolata ikram etti
        Kayseri'de jandarma, sürücü ve yolculara çikolata ikram etti
        KAYMEK kurslarına kayıtlar başladı
        KAYMEK kurslarına kayıtlar başladı