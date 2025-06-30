Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Manisa'daki yangınlara destek veriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı 4 araç ve 12 personelden oluşan itfaiye ekibi, Manisa'da çıkan orman yangınlarına müdahalede destek olmak amacıyla bölgeye ulaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı 12 personel ve 4 araç, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen orman yangınının söndürülmesine katkı sağlamak amacıyla bölgeye sevk edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla kısa sürede organize olan ekip, Manisa'da meydana gelen orman yangınına müdahale kapsamında yangınla mücadele çalışmalarında görev alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, "Manisa'da meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için gönderdiğimiz itfaiye ekibimiz bölgeye ulaştı, çalışmalara başladı. İtfaiye erlerimizin emekleri ve cesaretleriyle gurur duyuyoruz. Rabbim yangın söndürme çalışmalarında kendilerine kolaylıklar versin ve orada çalışan tüm ekipleri tehlikelerden korusun." ifadelerini kullandı.