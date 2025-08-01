Öğrenciler futbol antrenmanında orman yangınlarına dikkati çekti

Burada dikiş nakış kursiyerlerince dikilen brandaya öğrenciler ile öğretmenlerin iş birliğiyle yazdıkları "Ormanı Korumak, İnsanlığı Korumaktır" yazılı pankart genç sporcular tarafından açıldı.

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