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        Öğrenciler futbol antrenmanında orman yangınlarına dikkati çekti

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde futbol kursu öğrencileri, "Ormanı Korumak, İnsanlığı Korumaktır" yazılı pankartla sahaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 12:56 Güncelleme: 01.08.2025 - 12:56
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        Öğrenciler futbol antrenmanında orman yangınlarına dikkati çekti
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        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde futbol kursu öğrencileri, "Ormanı Korumak, İnsanlığı Korumaktır" yazılı pankartla sahaya çıktı.

        KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'nde eğitim alan 8-13 yaş grubu futbol kursu öğrencileri, orman yangınlarına dikkati çekmek amacıyla ilçe stadyumunda bir araya geldi.

        Burada dikiş nakış kursiyerlerince dikilen brandaya öğrenciler ile öğretmenlerin iş birliğiyle yazdıkları "Ormanı Korumak, İnsanlığı Korumaktır" yazılı pankart genç sporcular tarafından açıldı.

        Sarıoğlan Kaymakamı Tugay Kalkanlı da etkinliğe katılarak genç sporculara destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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