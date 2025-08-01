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        Kayseri'de sulama kanalına düşen çocuk yaralandı

        KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, yaklaşık 3 metreden boş sulama kanalına düşen M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 00:22 Güncelleme: 01.08.2025 - 00:25
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        Kayseri'de sulama kanalına düşen çocuk yaralandı
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        KAYSERİ’nin Yahyalı ilçesinde, yaklaşık 3 metreden boş sulama kanalına düşen M.Ç.Ö. (12), yaralandı.

        Olay, saat 22.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Gözbaşı Parkı yakınındaki sulama kanalında meydana geldi. M.Ç.Ö., yaklaşık 3 metre yükseklikten boş sulama kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.Ç.Ö., ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden sedyeye konularak merdiven ile çıkarıldı. İlk müdahalesinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.Ç.Ö.’nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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