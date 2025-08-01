Kayseri'de sulama kanalına düşen çocuk yaralandı

Olay, saat 22.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Gözbaşı Parkı yakınındaki sulama kanalında meydana geldi. M.Ç.Ö., yaklaşık 3 metre yükseklikten boş sulama kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.Ç.Ö., ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden sedyeye konularak merdiven ile çıkarıldı. İlk müdahalesinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.Ç.Ö.’nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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