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        Çalıntı elektrik tellerini kayaların arasına saklayan 3 kişi yakalandı

        Kayseri'nin Develi ilçesinde, çalıntı elektrik tellerini kayaların arasına gizleyen 3 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 19:57 Güncelleme: 31.07.2025 - 19:57
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        Çalıntı elektrik tellerini kayaların arasına saklayan 3 kişi yakalandı
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        Kayseri'nin Develi ilçesinde, çalıntı elektrik tellerini kayaların arasına gizleyen 3 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Develi-Erciyes yolu üzerinde 3 kişinin kamyon kasasından elektrik tellerini indirerek kayalar arasına sakladığı görüldü.

        Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucu T.G, İ.K. ve A.K. gözaltına alındı.

        Zanlıların, Develi ilçesinde deposu bulunan bir elektrik şirketinden kamyona yüklenen 6 rulo elektrik telini, sevkiyat sonrasında satıp elde edecekleri geliri kendi aralarında paylaşmak amacıyla kayaların arasına gizlediklerini beyan ettikleri kaydedildi.

        Elektrik telleri sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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