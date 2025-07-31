Çalıntı elektrik tellerini kayaların arasına saklayan 3 kişi yakalandı
Kayseri'nin Develi ilçesinde, çalıntı elektrik tellerini kayaların arasına gizleyen 3 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kayseri'nin Develi ilçesinde, çalıntı elektrik tellerini kayaların arasına gizleyen 3 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Develi-Erciyes yolu üzerinde 3 kişinin kamyon kasasından elektrik tellerini indirerek kayalar arasına sakladığı görüldü.
Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucu T.G, İ.K. ve A.K. gözaltına alındı.
Zanlıların, Develi ilçesinde deposu bulunan bir elektrik şirketinden kamyona yüklenen 6 rulo elektrik telini, sevkiyat sonrasında satıp elde edecekleri geliri kendi aralarında paylaşmak amacıyla kayaların arasına gizlediklerini beyan ettikleri kaydedildi.
Elektrik telleri sahibine teslim edildi.
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