Çalıntı elektrik tellerini kayaların arasına saklayan 3 kişi yakalandı

Zanlıların, Develi ilçesinde deposu bulunan bir elektrik şirketinden kamyona yüklenen 6 rulo elektrik telini, sevkiyat sonrasında satıp elde edecekleri geliri kendi aralarında paylaşmak amacıyla kayaların arasına gizlediklerini beyan ettikleri kaydedildi.

Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucu T.G, İ.K. ve A.K. gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Develi-Erciyes yolu üzerinde 3 kişinin kamyon kasasından elektrik tellerini indirerek kayalar arasına sakladığı görüldü.

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