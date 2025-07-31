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        Kayseri'de OSB ve oda başkanları ihracat rakamlarını değerlendirdi

        Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 13:16 Güncelleme: 31.07.2025 - 13:16
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        Kayseri'de OSB ve oda başkanları ihracat rakamlarını değerlendirdi
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        Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

        Yalçın, yazılı açıklamasında, Kayseri'nin haziran ayı ihracatının bir önceki aya oranla yüzde 19,36 oranında azaldığını belirtti.

        Kayseri olarak, 2025 yılı ilk 6 aylık ihracat rakamının 1 milyar 861 milyon 665 bin dolar olduğunu hatırlatan Yalçın, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin ihracatı 2025 yılı haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 20 milyar 515 milyon dolar, ithalat yüzde 15,2 artarak 28 milyar 688 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2025 yılı ocak-haziran döneminde ülkemiz ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 131 milyar 408 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 artarak 180 milyar 845 milyon dolar olmuştur. Kayseri’nin 2025 yılı haziran ayında yapmış olduğu ihracat, 279 milyon 389 bin dolar seviyesindedir. Bu rakam, mayıs ayında 346 milyon 466 bin dolar olarak gerçekleşmişti."

        KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de haziran ayında Kayseri'den 145 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini ifade etti.

        İhracatta en fazla paya mobilya sektörünün sahip olduğunu aktaran Büyüksimitci, kablo ve elektrikli ev aletlerinin de bu sektörü takip ettiğini anlattı.

        KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise üretim ve ihracat gücünü korumak ve artırmak için daha fazla stratejiye, daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtti.

        Türkiye'nin gücüne inandıklarını vurgulayan Gülsoy, tüm zorlu şartlara rağmen üreten, rekabet eden ve Türk ürünlerinin dünyada var olması için çabalayan firmalara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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