Kayseri'de OSB ve oda başkanları ihracat rakamlarını değerlendirdi

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, Kayseri'nin haziran ayı ihracatının bir önceki aya oranla yüzde 19,36 oranında azaldığını belirtti.

Kayseri olarak, 2025 yılı ilk 6 aylık ihracat rakamının 1 milyar 861 milyon 665 bin dolar olduğunu hatırlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ihracatı 2025 yılı haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 20 milyar 515 milyon dolar, ithalat yüzde 15,2 artarak 28 milyar 688 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2025 yılı ocak-haziran döneminde ülkemiz ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 131 milyar 408 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 artarak 180 milyar 845 milyon dolar olmuştur. Kayseri’nin 2025 yılı haziran ayında yapmış olduğu ihracat, 279 milyon 389 bin dolar seviyesindedir. Bu rakam, mayıs ayında 346 milyon 466 bin dolar olarak gerçekleşmişti."