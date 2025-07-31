Ertuğrulgazi Mahallesi'nde 59 dairenin kat karşılığı ihalesi yapılacak

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, dönüşüm çalışmaları kapsamında Ertuğrulgazi Mahallesi'nde 59 dairenin kat karşılığı ihalesinin 5 Ağustos Salı günü gerçekleştirileceğini belirtti.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, kentsel dönüşümle Kocasinan'ın değerlendiğini anlatarak, kentsel dönüşüm projeleriyle yeni ve çağdaş mahalleler inşa ederek ilçeye yeni bir kimlik kazandırmaya devam ettiklerini ifade etti.

Belediye olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"5 Ağustos Salı günü saat 14.00'te 59 dairenin kat karşılığı ihalesi gerçekleştirilecek. Kentsel dönüşüm bizim olmazsa olmazımızdır. Çünkü bizler biliyoruz ki yarınlarımız ve çocuklarımız için uygun çevre şartları olan, okulu, parkı, yeşil alanı, pazarı, camisi ve sosyal donatıları yapılmış, her türlü belediye hizmetlerinin olduğu çağdaş standartlarda bir mahalle inşa etmek ancak kentsel dönüşümle mümkündür."