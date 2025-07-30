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        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 23:35 Güncelleme: 30.07.2025 - 23:35
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        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışmalar kapsamında FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.D, Bünyan ilçesinde yakalandı.

        Firarinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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