Kayseri Develi'de sağanak etkili oldu
KAYSERİ'nin Develi ilçesinde sağanak etkili oldu.
KAYSERİ’nin Develi ilçesinde sağanak etkili oldu.
Develi ilçesinde, saat 14.30 sıralarında sağanak etkili oldu. Sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, belediye su biriken yerlerde çalışma başlattı.
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