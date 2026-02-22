Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:RHGEnertürk Enerji
Hakemler: Halil Umut Meler, Hüseyin Aylak, Selim Şenöz
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Brenet, Semih Güler, Denswil, Carole (Dk. 29 Ramazan Civelek), Dorukhan Toköz (DK. 57 Benasser), Furkan Soyalp (Dk. 79 Talha Sarıarslan), Benes, Cardoso, Mendes (Dk. 46 Chalov), Onugkha (Dk. 46 Makarov)
Hesap.com Antalyaspor: Julian, Hüseyin Türkmen (Dk. 71 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Giannetti, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Doğukan Sinik (Dk. 78 Boli), Saric (Dk. 78 Abdülkadir Ömür), Storm (Dk. 71 Samet Karakoç), Van de Streek (Dk. 88 Bahadır Öztürk)
Gol: Dk. 89 Talha Sarıarslan (Zecorner Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 24. Ceesay (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 47 Dorukhan Toköz, Dk. 57 Makarov, Dk. 89 Talha Sarıarslan (Zecorner Kayserispor)
KAYSERİ
