Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        KAYMEK AŞ'nin yıl sonu sergisi açıldı

        Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) kursiyerlerince yıl boyu üretilen el emeği eserler, yıl sonu sergisinde vatandaşlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 16:23 Güncelleme: 30.07.2025 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        KAYMEK AŞ'nin yıl sonu sergisi açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) kursiyerlerince yıl boyu üretilen el emeği eserler, yıl sonu sergisinde vatandaşlarla buluştu.

        Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYMEK'in 300 alanda kurs verdiğini söyledi.

        Yıl sonunda kursiyerler tarafından 5 bin eserin ortaya konulduğunu anlatan Büyükkılıç, "Bugün burada 1000 ürün sergileniyor. Farklı alanlarda, tekniklerde yapılmış ürünler var. Öğrencilerimizin hepsi keyifle bu işi yapıyor. Hocalarımız fedakarca destek oluyorlar. Bu kurslar hem terapi görevi görüyor hem de bütçelerine katkı sağlıyorlar." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından serginin açılışı yapıldı.

        Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ile beraber yağlı boya, çini, ebru, nakış, gümüş işçiliği, sepet örücülüğü, dekoratif çiçek yapımı, dekoratif ev aksesuarları yapımı, ahşap boyama, kurdele işi, Maraş işi, filografi tekniği, iğne oyası yapımı gibi pek çok branşta eserin yer aldığı sergiyi gezdi.

        Öte yandan Park, Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Resul Duman tarafından Başkan Büyükkılıç'a, Millet Bahçesi için hazırlanan PTT Hatıra Pulu takdim edildi.

        Sergi, 10 Ağustos'a kadar gezilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Komisyondaki isimleri yarın açıklayacağız"
        "Komisyondaki isimleri yarın açıklayacağız"
        Fenerbahçe, Skriniar'a kavuşuyor!
        Fenerbahçe, Skriniar'a kavuşuyor!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        Yakıt deposu patladı! 10 yaşındaki Berat hayatını kaybetti!
        Yakıt deposu patladı! 10 yaşındaki Berat hayatını kaybetti!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Bursa yangını kontrol altında!
        Bursa yangını kontrol altında!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!

        Benzer Haberler

        Kayseri Develi'de sağanak etkili oldu
        Kayseri Develi'de sağanak etkili oldu
        "Melikgazi Salça Kaynatma Günleri" 4 Ağustos'ta başlayacak
        "Melikgazi Salça Kaynatma Günleri" 4 Ağustos'ta başlayacak
        Başkan Çolakbayrakdar ve Kaymakam Ermiş'ten Kocasinan Akademi'ye ziyaret
        Başkan Çolakbayrakdar ve Kaymakam Ermiş'ten Kocasinan Akademi'ye ziyaret
        Başkan Öztürk, Çağlayan Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarını inceledi
        Başkan Öztürk, Çağlayan Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarını inceledi
        Hacılar'da kilitli parke yol yapım çalışmaları devam ediyor
        Hacılar'da kilitli parke yol yapım çalışmaları devam ediyor
        Başkan Yalçın muhtarlarla bir araya geldi
        Başkan Yalçın muhtarlarla bir araya geldi