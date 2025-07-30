KAYMEK AŞ'nin yıl sonu sergisi açıldı

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) kursiyerlerince yıl boyu üretilen el emeği eserler, yıl sonu sergisinde vatandaşlarla buluştu.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYMEK'in 300 alanda kurs verdiğini söyledi.

Yıl sonunda kursiyerler tarafından 5 bin eserin ortaya konulduğunu anlatan Büyükkılıç, "Bugün burada 1000 ürün sergileniyor. Farklı alanlarda, tekniklerde yapılmış ürünler var. Öğrencilerimizin hepsi keyifle bu işi yapıyor. Hocalarımız fedakarca destek oluyorlar. Bu kurslar hem terapi görevi görüyor hem de bütçelerine katkı sağlıyorlar." diye konuştu.

Konuşmanın ardından serginin açılışı yapıldı.

Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ile beraber yağlı boya, çini, ebru, nakış, gümüş işçiliği, sepet örücülüğü, dekoratif çiçek yapımı, dekoratif ev aksesuarları yapımı, ahşap boyama, kurdele işi, Maraş işi, filografi tekniği, iğne oyası yapımı gibi pek çok branşta eserin yer aldığı sergiyi gezdi.