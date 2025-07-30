Başkan Yalçın muhtarlarla bir araya geldi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yalçın, Kepez Mahallesi'ndeki sosyal tesiste muhtarlarla toplantı yaptı.

Toplantıya Talas Kaymakamı İlyas Memiş, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz'ın yanı sıra kırsal mahallelerin muhtarları katıldı.

Programda mahallelerin genel durumu, öncelikli ihtiyaçları ve devam eden çalışmalar değerlendirildi.

Başkan Yalçın, programda yaptığı açıklamada, "Muhtarlarımızla biriz, beraberiz. Her mahallemizin sesi olan kıymetli muhtarlarımızla düzenli olarak bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz. Katılımlarından dolayı tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.