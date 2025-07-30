Başkan Büyükkılıç'a İl Milli Eğitim Müdürü Esen'den ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve beraberindeki heyet ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Esen ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemli olduğunu belirtti.

Eğitime önem verdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, kaydetti:

"Şehrimizin en güzel yönü birlikte bir şeyler yapma kültürü. Kamu kurum, kuruluşlarıyla Sayın Valimizin liderliğinde hep beraber yerel yöneticiler olarak bizler de üzerimize düşeni yapma yönünde, yasal çerçevede ne gerekiyorsa yapmaya çalışarak yol alıyoruz. Sonuçta bu şehir olumlu paylaşılıyor, olumlu anılıyor. Bu şehir eğitime verdiği destekten dolayı takdir ediliyor. Takdir önemli ama biz şehrimizin ve ülkemizin geleceğine zenginlik kattığı kanaatindeyiz."

Esen de Başkan Büyükkılıç'a, 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması'na verdiği destekten dolayı teşekkür etti.