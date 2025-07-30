Başkan Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı'nda vatandaş ve esnafla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı'nda esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Büyükkılıç, vatandaşlara "hoş geldiniz" temennisinde bulunurken, esnafa da hayırlı ve bereketli işler diledi.

Büyükkılıç'a ziyaretinde Yeraltı Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gökhan Gülen ve Büyükşehir Belediyesi Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç da eşlik etti.