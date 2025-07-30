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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Erciyes'te temizlik çalışması yaptı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Erciyes Dağ Yolu ile Tekir Piknik Alanı'nda çevre temizliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 10:42 Güncelleme: 30.07.2025 - 10:42
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Erciyes'te temizlik çalışması yaptı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Erciyes Dağ Yolu ile Tekir Piknik Alanı'nda çevre temizliği yaptı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, orman yangınları riskine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan etkinlikte zabıta ekipleri bölgelerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

        Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık'ın da katıldığı çalışmalarda, cam ve plastik şişeler ile evsel atıklar ekipler tarafından toplandı.

        Orman yangınlarına dikkati çekmek ve çevre farkındalığını artırmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirten Zabıta Komiseri Mustafa Özpolat, "Erciyes Tekir Yaylası, Mehmet Özhaseki Bulvarı ve Kırlangıç Vadisi gibi alanlarda özellikle yangına neden olabilecek cam ve plastik atıkların temizliğini gerçekleştirdik. Her bireyin doğaya karşı sorumluluğunun farkında olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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