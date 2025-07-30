Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Erciyes'te temizlik çalışması yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Erciyes Dağ Yolu ile Tekir Piknik Alanı'nda çevre temizliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, orman yangınları riskine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan etkinlikte zabıta ekipleri bölgelerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık'ın da katıldığı çalışmalarda, cam ve plastik şişeler ile evsel atıklar ekipler tarafından toplandı.

Orman yangınlarına dikkati çekmek ve çevre farkındalığını artırmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirten Zabıta Komiseri Mustafa Özpolat, "Erciyes Tekir Yaylası, Mehmet Özhaseki Bulvarı ve Kırlangıç Vadisi gibi alanlarda özellikle yangına neden olabilecek cam ve plastik atıkların temizliğini gerçekleştirdik. Her bireyin doğaya karşı sorumluluğunun farkında olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.