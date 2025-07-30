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        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 00:08 Güncelleme: 30.07.2025 - 00:08
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        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda, hakkında "FETÖ'ye üye olma" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. (42) saklandığı adreste yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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