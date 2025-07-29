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        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Anadolu'da, batıda, güneyde, kuzeyde, Türkiye'nin her bölgesinde insanlar, Terörsüz Türkiye'nin olabileceğine artık inanmış vaziyette." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 18:55 Güncelleme: 29.07.2025 - 19:01
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        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'de konuştu:
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        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Anadolu'da, batıda, güneyde, kuzeyde, Türkiye'nin her bölgesinde insanlar, Terörsüz Türkiye'nin olabileceğine artık inanmış vaziyette." dedi.

        Kayseri Ticaret Odası (KTO) temmuz ayı meclis toplantısına katılan Elitaş, dünyada enflasyonun, durağanlaşmanın, küçülmenin, negatif büyümenin olduğu bir sürecin yaşanabileceği pozisyonların ortaya çıktığını söyledi.

        Elitaş, Avrupa Birliği (AB), ABD ve Japonya'da yatırım iştahının bulunmamasının, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, Suriye olaylarının, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının, İran'a konulan ambargoların ve Uzak Doğu'da yaşanan hadiselerin dünyada meydana getirdiği gerilimin Türkiye'ye de yansıdığını belirtti.

        Enflasyon rakamlarına değinen Elitaş, "Bugün 29 Temmuz, 2 gün sonra 2025 yılının Temmuz ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili hesaplar başlayacak. 4 Ağustos saat 10.00'da TÜİK 2025 yılı Temmuz ayı enflasyonunu açıklayacak. Sanıyorum bazı etkilerden mütevellit bir miktar daha düşüş olacak." dedi.

        Elitaş, dünyanın varoluşundan itibaren en çok siyasi depremlere maruz kalan Orta Doğu bölgesine Türkiye'nin yakın olduğuna dikkati çekti.

        Türkiye'nin tek yürek olması gerektiğini vurgulayan Elitaş, şunları kaydetti:

        "Terörsüz Türkiye'yle ilgili atılan adımlar hamdolsun meyvelerini vermeye başladı. Terörsüz Türkiye'yle ilgili, terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili yapılan anketlerde gördük, yüzde 35 'terör örgütü silah bırakır diye düşünüyorum' diyordu, geriye kalan kısmı 'bırakmaz' diyordu veya çekimser kalıyordu. Terör örgütünün silahlarını bırakması hatta yakmasıyla şu anda Terörsüz Türkiye'yle ilgili kamuoyundaki destek yüzde 80'e yaklaşmış. Güneydoğu'daki insanlar büyük bir çoğunlukla destekliyor. Anadolu'da, batıda, güneyde, kuzeyde, Türkiye'nin her bölgesinde insanlar, Terörsüz Türkiye'nin olabileceğine artık inanmış vaziyette. Onun için bakın bizim burada güçlü bir irade, güçlü bir iktidar olabilmemiz için içimizdeki sıkıntıları ortadan kaldırmamız gerekir."

        Programa, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ile üyeler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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