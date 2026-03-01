Canlı
        Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 15:09
        Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

        Yerli ve yabancı ziyaretçiler, Erciyes Kayak Merkezi'nde güneşli havada kayak keyfi yaşadı.

        Hafta sonu tatilini Erciyes'te geçirmek isteyenler, İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'nda yoğunluk oluşturdu.

        Yerli ve yabancı kayakseverler, Tekir, Develi, Hacılar ve Hisarcık kapılardaki tesislerde kayak ve snowboard yaparak güneşli havada eğlenceli vakit geçirdi.

        Bazı aileler çocuklarıyla kızağa bindi, ziyaretçilerden bir kısmı da gondolla manzarayı seyretti.

        Öte yandan kayak merkezinin bazı bölgelerinde kar birikintilerinin insan boyunu aştığı görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

