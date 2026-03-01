Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Yerli ve yabancı ziyaretçiler, Erciyes Kayak Merkezi'nde güneşli havada kayak keyfi yaşadı.



Hafta sonu tatilini Erciyes'te geçirmek isteyenler, İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'nda yoğunluk oluşturdu.



Yerli ve yabancı kayakseverler, Tekir, Develi, Hacılar ve Hisarcık kapılardaki tesislerde kayak ve snowboard yaparak güneşli havada eğlenceli vakit geçirdi.



Bazı aileler çocuklarıyla kızağa bindi, ziyaretçilerden bir kısmı da gondolla manzarayı seyretti.



Öte yandan kayak merkezinin bazı bölgelerinde kar birikintilerinin insan boyunu aştığı görüldü.

