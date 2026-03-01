Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'nin beyaza bürünen "renkli evler"i dronla görüntülendi

        Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesindeki "renkli evler" olarak bilinen yapılar, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 15:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'nin beyaza bürünen "renkli evler"i dronla görüntülendi

        Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesindeki "renkli evler" olarak bilinen yapılar, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Kentte son bir haftadır etkili olan kar yağışının ardından birçok ilçede bulunan yapılar beyaza büründü.

        Erciyes Dağı'nın yamacında bulunan Hacılar ilçesinde de kar yağışının ardından renkli yapılarıyla bilinen Yukarı Mahalle'deki evlerde güzel görüntü oluştu.

        Çeşitli canlı renklere boyanmış yüzlerce yapı, karla bütünleşerek kartpostallık görüntü oluşturdu.

        Rengarenk evlerin karla iç içe geçmesi dronla görüntülendi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hacılar Belediyesi ortaklığıyla yürütülen ve renk tercihinin ev sahiplerine bırakıldığı proje kapsamında, yaklaşık 13 bin 500 metrekarelik alandaki yapıların dış cephe boyaması yaklaşık 4 yıl önce yapılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        Washington Post yazdı: Trump'ın kararında Selman da etkili oldu
        Washington Post yazdı: Trump'ın kararında Selman da etkili oldu
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        İşte Tedesco'nun Antalyaspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Antalyaspor 11'i!
        Ünlülerden İran saldırısına tepki
        Ünlülerden İran saldırısına tepki
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        "Her yerde kırmızı kart!"
        "Her yerde kırmızı kart!"
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        Ünlüler büyük bedeller ödedi

        Benzer Haberler

        Erciyes'te kayak sezonu tüm hızıyla devam ediyor Pistlerde kar kalınlığı 27...
        Erciyes'te kayak sezonu tüm hızıyla devam ediyor Pistlerde kar kalınlığı 27...
        Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
        Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
        5. Diplomatik Kayak Yarışı'nda dereceye girenler ödüllendirildi
        5. Diplomatik Kayak Yarışı'nda dereceye girenler ödüllendirildi
        Büyükşehirin iftar sofraları gönüllere dokunuyor
        Büyükşehirin iftar sofraları gönüllere dokunuyor
        Vesikalıkta 'mobil' dönem
        Vesikalıkta 'mobil' dönem
        Başkan Aydemir'den Kayseri'ye çağrı: "Vatandaşımız Tıkyemek'e sahip çıkmalı...
        Başkan Aydemir'den Kayseri'ye çağrı: "Vatandaşımız Tıkyemek'e sahip çıkmalı...