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        Kayseri'de hafif ticari aracın elektrik direğine çarptığı kaza kamerada: 7 yaralı (2)

        GÜVENLİKKAMERASI ORTAYA ÇIKTIKayseri-Niğde yolunda hafif ticari aracın elektrik direğine çarptığı ve 7 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 18:20 Güncelleme: 29.07.2025 - 18:25
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        Kayseri'de hafif ticari aracın elektrik direğine çarptığı kaza kamerada: 7 yaralı (2)
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        GÜVENLİKKAMERASI ORTAYA ÇIKTI

        Kayseri-Niğde yolunda hafif ticari aracın elektrik direğine çarptığı ve 7 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde seyir halindeki hafif ticari aracın elektrik direğine çarptığı görüldü. Diğer yandan araçta bulunan 7 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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