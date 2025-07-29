Kayseri'de hafif ticari aracın elektrik direğine çarptığı kaza kamerada: 7 yaralı (2)

Kayseri-Niğde yolunda hafif ticari aracın elektrik direğine çarptığı ve 7 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde seyir halindeki hafif ticari aracın elektrik direğine çarptığı görüldü. Diğer yandan araçta bulunan 7 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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