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        Hacılar'da 547 konutluk projede sona gelindi

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Hacılar'da inşa edilen 547 konutluk sosyal konut inşaatında sona yaklaşıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 13:33 Güncelleme: 29.07.2025 - 13:42
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        Hacılar'da 547 konutluk projede sona gelindi
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        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Hacılar'da inşa edilen 547 konutluk sosyal konut inşaatında sona yaklaşıldığını bildirdi.

        Özdoğan, yazılı açıklamasında, yapımı büyük oranda tamamlanan projede konutların kısa süre içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığını belirtti.

        Bu süreçte hem alt yapı hem de çevre düzenlemesi çalışmalarının eş zamanlı yürütüldüğünü anlatan Özdoğan, şunları kaydetti:

        "TOKİ tarafından ilçemize kazandırılan 547 konutun inşaatında sona yaklaşılmış durumda. Bu süreçte konutların altyapı ihtiyacının karşılanması adına kanalizasyon hatlarının güçlendirilmesi çalışmaları da tamamlanıyor. Aynı zamanda çevre düzenlemeleri de titizlikle yürütülüyor. Proje tamamlandığında, hemşehrilerimiz modern ve güvenli yaşam alanlarına kavuşmuş olacak."

        Özdoğan, belediye olarak kentsel dönüşümden sosyal konutlara kadar her alanda çalışmalara aralıksız devam ettiklerini ifade etti.

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