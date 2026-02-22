Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Kayseri'de kaybolan 16 yaşındaki genç kız bulundu

        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde dün kayıp başvurusu yapılan 16 yaşındaki İlknur Çiçek bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 12:02
        GÜNCELLEME - Kayseri'de kaybolan 16 yaşındaki genç kız bulundu

        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde dün kayıp başvurusu yapılan 16 yaşındaki İlknur Çiçek bulundu.

        Methiye Mahallesi'ndeki ikametinden dün saat 10.00'da ayrılan Çiçek'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çiçek'in bulunabilmesi için çalışma başlatan ekipler, mahalle ve çevresinde hem yaya hem dronla arama yaptı.

        Yaklaşık 8 saat süren çalışmalara ara veren ekipler, aramaya sahurdan sonra yeniden başladı.

        Yaklaşık 150 kişilik ekip ve arama kurtarma köpekleriyle devam edilen çalışmalarda, genç kız mahalle yakınındaki metruk bir evin bahçesinde bulundu.

        İlknur Çiçek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

