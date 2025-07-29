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        Talas Belediyesi dış tetkik sürecini başlattı

        Talas Belediyesi, kalite yönetim sistemlerini güçlendirmek amacıyla iki gün sürecek dış tetkik sürecini başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 13:03 Güncelleme: 29.07.2025 - 13:07
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        Talas Belediyesi dış tetkik sürecini başlattı
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        Talas Belediyesi, kalite yönetim sistemlerini güçlendirmek amacıyla iki gün sürecek dış tetkik sürecini başlattı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Dış Tetkik Açılış Toplantısı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın ev sahipliğinde düzenlendi.

        Açılışta konuşan Başkan Yalçın, belediye hizmetlerinde kalite standartlarını öncelediklerini, belediyeciliği sadece hizmet üretmek olarak değil, aynı zamanda vatandaşlara sürdürülebilir ve kaliteli bir yaşam sunmanın sorumluluğu olarak gördüklerini, bu anlamda tetkik süreçlerini sadece bir kontrol değil, aynı zamanda gelişim fırsatı olarak değerlendirdiklerini belirtti

        İç ve dış tetkik süreçlerine büyük önem verdiklerini belirten Yalçın, "Tüm birimlerimizle bu sürece titizlikle hazırlanıyoruz. Sürece katkı sunan tetkik heyetine ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Tetkik süreci, TSE Kayseri Bölge Müdürlüğünde görevli Uzman Baştetkikçi Musa Tamam ve Yüksek Gıda Mühendisi Gözde Yıldırım tarafından yürütülüyor.

        Denetimlerde bu yıl dokümantasyon değerlendirmeleri yapılacak, elde edilen bulgular gelecek yıl gerçekleştirilecek belge yenileme denetimi için temel oluşturacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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