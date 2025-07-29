Talas Belediyesi dış tetkik sürecini başlattı

Talas Belediyesi, kalite yönetim sistemlerini güçlendirmek amacıyla iki gün sürecek dış tetkik sürecini başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Dış Tetkik Açılış Toplantısı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın ev sahipliğinde düzenlendi.

Açılışta konuşan Başkan Yalçın, belediye hizmetlerinde kalite standartlarını öncelediklerini, belediyeciliği sadece hizmet üretmek olarak değil, aynı zamanda vatandaşlara sürdürülebilir ve kaliteli bir yaşam sunmanın sorumluluğu olarak gördüklerini, bu anlamda tetkik süreçlerini sadece bir kontrol değil, aynı zamanda gelişim fırsatı olarak değerlendirdiklerini belirtti

İç ve dış tetkik süreçlerine büyük önem verdiklerini belirten Yalçın, "Tüm birimlerimizle bu sürece titizlikle hazırlanıyoruz. Sürece katkı sunan tetkik heyetine ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tetkik süreci, TSE Kayseri Bölge Müdürlüğünde görevli Uzman Baştetkikçi Musa Tamam ve Yüksek Gıda Mühendisi Gözde Yıldırım tarafından yürütülüyor.