Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Büyükkılıç, YKS'de derece yapan öğrencileri misafir etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye derecesi elde eden iki öğrenciyi makamında ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 13:00 Güncelleme: 29.07.2025 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükkılıç, YKS'de derece yapan öğrencileri misafir etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye derecesi elde eden iki öğrenciyi makamında ağırladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunlarından Ahmet Yasin Ekmen, Türkiye 3'üncüsü ve Kayseri 1'incisi olurken, aynı okuldan Ahmet Faruk Yurdakul ise Türkiye 29'unculuğu ve Kayseri 2'nciliği başarısını elde etti.

        Büyükkılıç, Türkiye derecesi elde eden öğrencileri makamında misafir etti. Ziyarette öğrencilerle okul müdürü Tahsin Dursun da hazır bulundu.

        Gençleri örnek başarılarından dolayı tebrik eden Büyükkılıç, "Kayseri'mizin gururu olan evlatlarımızı belediyemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. Bu kıymetli başarı, bizleri hem sevindirdi hem de gururlandırdı. Eğitim dostu bir belediye olarak gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Büyükkılıç, öğrencilerin başarısında emeği geçen aileleri ve öğretmenleri de tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        İsrailli bakandan tepki çeken açıklama
        İsrailli bakandan tepki çeken açıklama
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        25 ayda 3 kez karakolluk oldu
        25 ayda 3 kez karakolluk oldu
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Ufukta ayrılık var!
        Ufukta ayrılık var!
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Bursa yangınında son durum
        Bursa yangınında son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı

        Benzer Haberler

        Talas Belediyesi dış tetkik sürecini başlattı
        Talas Belediyesi dış tetkik sürecini başlattı
        Protokol üyeleri, Talas Belediyesinin Kartanesi Gelinlik Evi'ni gezdi
        Protokol üyeleri, Talas Belediyesinin Kartanesi Gelinlik Evi'ni gezdi
        Sarıoğlan'da Kur'an kursu öğrencilerine serinletici etkinlik
        Sarıoğlan'da Kur'an kursu öğrencilerine serinletici etkinlik
        Büyükşehir Belediyesi, Sarız'a 5 milyon 742 bin liralık içme suyu yatırımı...
        Büyükşehir Belediyesi, Sarız'a 5 milyon 742 bin liralık içme suyu yatırımı...
        Sarımsaklı Barajı'nda düzenlenen doğa kampına vatandaşlar ilgi gösterdi
        Sarımsaklı Barajı'nda düzenlenen doğa kampına vatandaşlar ilgi gösterdi
        Kışın kuyulara doldurdukları karın suyu ile yaz sıcağında serinliyorlar
        Kışın kuyulara doldurdukları karın suyu ile yaz sıcağında serinliyorlar