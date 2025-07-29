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        Melikgazi Belediyesi, gençleri "Koramaz Vadisi Doğa Yürüyüşü"nde buluşturdu

        Melikgazi Belediyesi, Koramaz Vadisi'nde hem sağlıklı yaşam yürüyüşü hem de tarihi bir gezi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 14:29 Güncelleme: 29.07.2025 - 14:34
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        Melikgazi Belediyesi, gençleri "Koramaz Vadisi Doğa Yürüyüşü"nde buluşturdu
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        Melikgazi Belediyesi, Koramaz Vadisi'nde hem sağlıklı yaşam yürüyüşü hem de tarihi bir gezi düzenledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Koramaz Vadisi'nde yürüyüş yapan 15-20 yaş aralığındaki gençler, Ağırnas Yer Altı Şehri, Mimar Sinan Evi ve Gesi Kamp Merkezi gezileriyle tarihi yerleri inceleme fırsatı buldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, gençlerin sportif ve kültürel faaliyetlerini destekleyici etkinliklerin hem fiziksel hem de ruhsal olarak etki oluşturduğunu ifade etti.

        Melikgazi'de gençlere yönelik hizmetlerin artarak devam edeceğini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Melikgazi'miz de doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakıyor. Koramaz Vadisi bu zenginliklerden biri. Doğa ile iç içe gerçekleşen bu anlamlı etkinlik gençlerimizin kalbine dokundu diyebiliriz. Katılım sağlayan bütün gençlerimize, emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

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