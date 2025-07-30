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        Enkazdan çıkan eşyalar gelir kapısı oldu

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de hurda karşılığında bina yıkım işi yapan Efendi Çetin, enkazdan çıkardığı eski eşyaları ekonomik değere dönüştürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 11:13 Güncelleme: 30.07.2025 - 11:13
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        Enkazdan çıkan eşyalar gelir kapısı oldu
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        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de hurda karşılığında bina yıkım işi yapan Efendi Çetin, enkazdan çıkardığı eski eşyaları ekonomik değere dönüştürüyor.

        Çetin, ağabeyi ve yeğenleriyle yaklaşık 20 yıldır ömrünü tamamlamış binaları hurda karşılığında bulunduğu yerden kaldırıyor.

        Sahiplerinin evden çıkarken götürmek istemediği eşyaların "çöpe" gitmesine gönlü razı olmayan Çetin, her biri ayrı bir hatırayı canlandıran objeleri dükkanın bir bölümünde biriktirmeye başladı.

        Bir süre sonra adeta koleksiyona dönüşen eşyalar, satın almak isteyenlerin de etkisiyle Çetin ve ailesi için ekmek kapısı oldu.

        Çetin, AA muhabirine, son yıllarda inşaat sektöründeki hareketliliğin işlerini artırdığını söyledi.

        Kentsel dönüşüme giren, yıkım kararı çıkan gecekondular ya da başka nedenlerle boşaltılan evlerdeki malzemeler karşılığında yıkım yaptıklarını anlatan Çetin, "Evden çıkan kapı, pencere, kiremit, kereste gibi malzemeleri dükkanımıza getirip ayrıştırıyoruz. Burada da onları satıyoruz." dedi.

        Çetin, evden çıkan her malzemeyi değerlendirdiklerini ve geri dönüşüme katkı sağladıklarını belirtti.

        Enkazdan çıkardıkları eşyaların yaklaşık 5 bin parçaya ulaştığını dile getiren Çetin, şöyle devam etti:

        "Bazı evleri içindeki malzemeleriyle anlaşıyoruz. Yani kapı pencerenin yanı sıra içindeki malzemeleri de yıkımın karşılığı olarak alıyoruz. Ya da yeni taşındığı yere götürmek istemeyen aileler oluyor. Onların malzemelerini de alıyoruz. Hurdacıya vermek isteyenler oluyor. Bunu duyunca ben istiyorum ve alıyorum. Benim bu malzemeleri topladığımı bilenler karşılıksız da verebiliyor. İnsanların gözünden çıkardığı, teneke olarak gördüğü malzemeler bizim dükkanımızda altın oldu. Burada görmüş olduğunuz yaklaşık 5 bin parça ürüne biz sahip çıkmasaydık hep hurdaya gidecekti. Biz insanların anılarının çöpe gitmesine engel olduk."

        - "Müze gibi olmuş"

        İş yerinin birçok müşterinin ilgisini çektiğini vurgulayan Çetin, "İş yerimize alışveriş yapmaya gelenler burayı görüyor ve gezmek istiyor. Gezenler gördüklerine inanamıyor. 'Müze gibi olmuş' diyorlar. Buraya giren tarihe bir yolculuk yapıyor. İnsanlar çocukken evlerinde kullandıkları eşyaların aynısı burada görünce şaşıyor. Parça satın alanlar oluyor. Burayı toplu şekilde satmak istiyoruz ama bir değer biçemedik." diye konuştu.

        Çetin, "Sergimizde genellikle mutfak eşyaları ve ev gereçleri var. Bunun yanı sıra çeşitli müzik aletleri, ahşap işlemeli tavan, kılıç, tüfek, el değirmeni, iplik sarma çıkrığı ve tablo gibi eşyalar bulunuyor. Bu malzemeleri değerini bilen birine toplu şekilde satmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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