Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Hacılar'da kilitli parke yol yapım çalışmaları devam ediyor

        Hacılar Belediyesi tarafından ilçe genelinde yürütülen kilitli parke yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 11:28 Güncelleme: 30.07.2025 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hacılar'da kilitli parke yol yapım çalışmaları devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hacılar Belediyesi tarafından ilçe genelinde yürütülen kilitli parke yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yediağaç Mahallesi Ataman ve Gizir Sokak'ta yaklaşık 8 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen çalışmalarla mahalle sakinlerine konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sunuluyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yürütülen hizmetlerle ulaşım konforunun artacağını ve ilçede bulunan mahallerinin modern hale geleceğini ifade etti.

        Çalışmaların estetik görünüm kadar teknik kalite açısında da titizlikle yürütüldüğünü anlatan Özdoğan, şunları kaydetti:

        "Yediağaç Mahallesindeyiz. Ataman Sokak’ta kilitli parke çalışmamız devam ediyor. Görüldüğü üzere yaklaşık 8 bin metrekarelik bir alanda uygulama yapıyoruz. Cami Sokak, Yeşil Sokak ve Gizir Sokak’ı da kapsayan bu alanda, imar yollarının açılmasıyla ulaşıma konfor getiren bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. Bu bölgede birleşen sokakların tamamında hem yaz hem de kış mevsiminde daha rahat bir ulaşım sağlamak için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz yoğun mesai harcıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        Eski tip ehliyetlerde yarın son gün
        Eski tip ehliyetlerde yarın son gün
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Kamu işçisine yeni zam teklifi

        Benzer Haberler

        Başkan Yalçın muhtarlarla bir araya geldi
        Başkan Yalçın muhtarlarla bir araya geldi
        Başkan Büyükkılıç'a İl Milli Eğitim Müdürü Esen'den ziyaret
        Başkan Büyükkılıç'a İl Milli Eğitim Müdürü Esen'den ziyaret
        Başkan Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı'nda vatandaş ve esnafla buluştu
        Başkan Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı'nda vatandaş ve esnafla buluştu
        İğne ipliği 69 yıldır elinden düşmüyor
        İğne ipliği 69 yıldır elinden düşmüyor
        Enkazdan çıkan eşyalar gelir kapısı oldu
        Enkazdan çıkan eşyalar gelir kapısı oldu
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Erciyes'te temizlik çalışması...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Erciyes'te temizlik çalışması...