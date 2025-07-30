Melikgazi Belediyesi Mimarsinan ERVA Spor Okulu açıldı

Kayseri Valiliğince başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında 58. spor okulu açıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in himayesinde yürütülen proje kapsamında, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde açılışı yapılan Melikgazi Belediyesi Mimarsinan ERVA Spor Okulu gençlere hizmet vermeye başladı.

Vali Çiçek, açılışta yaptığı konuşmada hiç durmadan her mahallede ERVA Spor Okulları'nı açacaklarını ifade etti.

Antrenörleri ve değerler eğitimi veren hocalarıyla her yerde olacaklarını anlatan Çiçek, şöyle konuştu:

"Memleketimizin geleceği için dertlenen gençler yetiştirmek istiyoruz. ERVA 16 bin öğrencisi ve okul aile birliği başkanlarıyla her mahallede en ücra yerde bile olsa gençlerimizi yalnız bırakmayacağımızın meydan okumasıdır. Hiçbir gencimizin kendisini yalnız hissetmesine tahammülümüz yok."

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da açılacak okulun hayırlı olmasını dileyerek, tesisin çocuklara ve gençlere renk katacağını kaydetti.