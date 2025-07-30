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        Kayseri'de 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de, hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 19:17 Güncelleme: 30.07.2025 - 19:17
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        Kayseri'de 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Kayseri'de, hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, hakkında ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlarından 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. (43) yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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