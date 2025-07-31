Erciyes AŞ, doğaseverleri zirveye taşıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ tarafından Türkiye'de ilk kez başlatılan tarifeli zirve tırmanışları, profesyonel rehberler eşliğinde her hafta sonu doğaseverleri Erciyes'in zirvesine taşırken, bu yılın ilk tırmanışı cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes AŞ tarafından 2016 yılında başlatılan zirve tırmanışları yaz sezonu boyunca her hafta sonu gerçekleştiriliyor. Erciyes’in eşsiz tabiat ve kültür güzelliklerinin keşfedileceği etkinlikte tırmanışçılar volkanik tepelerden Erciyes'in zirvesine çıkarak o anları fotoğraflıyor.

Her yaştan doğaseverlerin katılımına açık olan bu aktivite Erciyes AŞ'nin profesyonel dağ rehberleri eşliğinde gerçekleşiyor.

Her cumartesi günü Tekir bölgesinde toplanan dağcılar, 2 bin 900 metrede bulunan dağ evinde geceyi geçiriyor, sabahın çok erken saatlerinde tırmanışa geçerek güneşin doğuşunu Erciyes'in zirvesinde seyrederek manzaranın keyfini çıkarıyor.