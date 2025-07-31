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        Avla Kanyonu misafirlerini masalsı bir yolculuğa çıkarıyor

        ERGÜN HAKTANIYAN - Doğal güzellikleriyle saklı bir cenneti andıran Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Avla Kanyonu, eşsiz manzaralarıyla jeolojik oluşumların en güzel örneklerinden birini barındırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 11:14 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:14
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        Avla Kanyonu misafirlerini masalsı bir yolculuğa çıkarıyor
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        ERGÜN HAKTANIYAN - Doğal güzellikleriyle saklı bir cenneti andıran Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Avla Kanyonu, eşsiz manzaralarıyla jeolojik oluşumların en güzel örneklerinden birini barındırıyor.

        Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Soğanlı Vadisi'nin devamında bulunan Avla Kanyonu, yürüyüş etkinlikleriyle keşfediliyor.

        Fay kırığıyla oluşan ve zamanla sel sularıyla şekillenen kayalarıyla dikkati çeken kanyon macera tutkunlarını ağırlıyor.

        Yaklaşık 3 kilometrelik güzergah boyunca yer yer bir kişinin bile zor geçebileceği 60 santimetreye kadar daralan kanyonda yürüyen turistler, yüksekliği 15 metreyi bulan inişli çıkışlı koridorlarda ilerliyor.

        Düz bir platonun ortasında sarp kayalıkların arasında kalan kanyon, güneş ışınlarının kırılmasıyla oluşturduğu renk cümbüşüyle ziyaretçilerine eşsiz manzara sunuyor.

        Doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbeden kanyon, rengarenk görüntüsü, kartpostalları aratmayan manzaralarla görenleri hayran bırakıyor.

        Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, AA muhabirine, ilçenin turizm alanında birçok önemli noktasının bulunduğunu, Avla Kanyonu'nun ise dünyada nadir bulunan doğal oluşum olduğunu söyledi.

        Vadinin yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda olduğunu anlatan Taşyapan, kanyonun Ürdün'deki Petra ve ABD'deki Arizona vadisine benzetildiğini belirtti.

        - Turistler kayaların arasında esen rüzgarla serinliyor

        Taşyapan, 2-3 saatlik yürüyüş yolunda ilerleyen kişilerin sıcak yaz günlerinde kayaların arasında esen rüzgarla serinlediğini ifade etti.

        Parkurun, dar geçitleri ve derinliğiyle ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşattığını dile getiren Taşyapan, merdiven geçişleriyle ulaşımı kolaylaştırdıklarını kaydetti.

        Kanyonda yürüyen 65 yaşındaki Erkan Aydemir, daha önce de geldiği kanyonu çok beğendiğini, kayaların arasında yürüyüş yapmanın zevkli olduğunu vurguladı.

        - "Keyifli bir yürüyüş parkuru var"

        Yürüyüşe katılan Şengül Çoban ise "Burada olduğumuz zamanlarda sık sık ziyaret ettiğimiz bir yer. Bu doğal güzelliğe sahip dünyada birkaç yer var. Çok rahat gelip geziyoruz, yürüyüşümüzü yapıyoruz. Doğal klimalı diyorum bu kanyona. Yaz günlerinde gerçekten çok doğal, serin bir havası ve keyifli bir yürüyüş parkuru var." dedi.

        Filiz Özdemir de dünyanın en dar kanyonlarından birinde yürüyüş yapmanın keyifli olduğunu, kanyonu Arizona'ya benzettiğini dile getirdi.

        Özdemir, fotoğrafçılar içinde ayrı bir manzara sunan kanyonun yürümeyi sevenler için bulunmaz bir mekan olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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