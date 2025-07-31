Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Büyükkılıç, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki çalışmaları inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2025 yılı asfalt yenileme programı kapsamında yer alan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 14:46 Güncelleme: 31.07.2025 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükkılıç, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki çalışmaları inceledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2025 yılı asfalt yenileme programı kapsamında yer alan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplam 20 milyon 400 bin TL'lik yatırım bedeliyle gerçekleştirilen proje kapsamında, 5 bin 500 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki yol tamamen yenileniyor.

        Kullanım ömrünü tamamlamış mevcut asfalt tabakası, özel kazıma makineleri ile kaldırılarak yerine dayanıklılığı yüksek, modern ve konforlu asfalt serimi yapılıyor. Çalışmalar tamamlandığında toplam 12 bin ton sıcak asfalt kullanılacak.

        Yol çalışmasını yerinde inceleyen Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun destekleriyle söz verdikleri yol projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını, işin sonuna geldiklerini belirtti.

        Yolun genişliği, altyapı kalitesi ve konfor düzeyinin oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet etti.

        Çalışmalarda emeği geçen personele karpuz ikramında bulunan Büyükkılıç, bölgede yaşayan vatandaşlarla da sohbet etti.

        İncelemelerde Başkan Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Ufuk Sekmen, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı ile KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan da eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        Çin sele teslim: En az 60 ölü
        Çin sele teslim: En az 60 ölü
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Katili polis söyledi!
        Katili polis söyledi!
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        MTV'de son gün! Ödemeyene yaptırım yolda
        MTV'de son gün! Ödemeyene yaptırım yolda
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        1000 çevik kuvvetli konser
        1000 çevik kuvvetli konser
        Bakan Ersoy açıkladı: Turizm gelirinde rekor
        Bakan Ersoy açıkladı: Turizm gelirinde rekor
        Altaylı 3 Ekim'de hakim karşısında
        Altaylı 3 Ekim'de hakim karşısında
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        Forma fiyatında devler ligindeyiz

        Benzer Haberler

        Kayseri'de OSB ve oda başkanları ihracat rakamlarını değerlendirdi
        Kayseri'de OSB ve oda başkanları ihracat rakamlarını değerlendirdi
        Kayseri'ye 600 yataklı hastane yapılması için arsa tahsis edildi
        Kayseri'ye 600 yataklı hastane yapılması için arsa tahsis edildi
        Ertuğrulgazi Mahallesi'nde 59 dairenin kat karşılığı ihalesi yapılacak
        Ertuğrulgazi Mahallesi'nde 59 dairenin kat karşılığı ihalesi yapılacak
        Erciyes AŞ, doğaseverleri zirveye taşıyor
        Erciyes AŞ, doğaseverleri zirveye taşıyor
        Osimhen'in dönüşü Kayserili Neslihan teyzeyi çok sevindirdi
        Osimhen'in dönüşü Kayserili Neslihan teyzeyi çok sevindirdi
        Avla Kanyonu misafirlerini masalsı bir yolculuğa çıkarıyor
        Avla Kanyonu misafirlerini masalsı bir yolculuğa çıkarıyor