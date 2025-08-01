İncesu'da karpuz hasadı devam ediyor

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yetiştirilen karpuzların hasadına devam ediliyor.

İncesu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, karpuz üretimi yapılan tarlalarda bu yıl bereketli bir sezon yaşanıyor.

Günün erken saatlerinde hasat edilen karpuz, bölgedeki pazarlarda ve çevre illerde satışa sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa İlmek, tarımsal üretimin desteklenmesi için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Çeşitli projelerle destekledikleri çiftçilerin her daim yanlarında olduklarını belirten İlmek, şunları kaydetti:

"İlçemizin bereketli topraklarında yetişen karpuzlarımızın sadece yerelde değil ulusal pazarda da yer almasını istiyoruz. Ata tohumlarından yetiştirilen ve Erciyes'in esintisiyle lezzetlenen karpuzlarımız 13 kiloya kadar büyüyor. İncesu karpuzu, Adana ve Diyarbakır karpuzlarına alternatif oldu."