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        Ekili tarım arazisi yüzde 22 artan Kayseri'de üretici sayısı 32 bine ulaştı

        HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, ekili tarım arazisi yüzde 21,69 artan kentte, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üretici sayısının 32 bine ulaştığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 11:11 Güncelleme: 01.08.2025 - 11:11
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        Ekili tarım arazisi yüzde 22 artan Kayseri'de üretici sayısı 32 bine ulaştı
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        HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, ekili tarım arazisi yüzde 21,69 artan kentte, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üretici sayısının 32 bine ulaştığını bildirdi.

        Saklav, Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'nde devam eden hububat hasadı sırasında, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) geçen yılki verilerine göre, Kayseri'nin ekili alan büyüklüğü ile tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin üretiminde beşinci, 24 farklı ürünle ilk 10'un içerisinde yer aldığını belirten Saklav, "2 yıl öncesine baktığımızda çiftçi kayıt sistemimizde 28 bin çiftçi varken bugün 32 bin çiftçi kaydına ulaştık. Kayıtlı ekili alanımızda yüzde 21,69 artışla 355 bin hektardan 432 bin hektara ulaştı. Hem alan bazında hem de çiftçi sayısında artış gösterdik." dedi.

        Türkiye İhracatçılar Meclisinin geçen yılki raporuna göre, 71 milyon dolarlık tarımsal ihracat gerçekleştirdiklerini hatırlatan Saklav, bu yıl 100 milyon doları geçme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

        Saklav, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerin üreticilere büyük katkılar sunduğunu vurguladı.

        - "1 dekar için 807 TL ödeyeceğiz"

        Çiftçilere geçen yıl 1,6 milyar lira nakdi bitkisel üretim desteği ödemesi yapıldığına değinen Saklav, şöyle devam etti:

        "Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın talimatlarıyla faaliyete geçen tarımsal üretim planlaması kapsamında, bitkisel üretim planlaması da hayata geçti. Bunun en önemli dayanağı olan yeni destekleme modelimiz de faaliyete geçti. Bunu da ekim sezonundan önce açıklamıştık ve şu an da bu modele göre üreticilerimize alan bazında destekleme yapacağız. Temel destek ve planlı üretim olarak hububat alanında 634 TL destek ödeyeceğiz. Sertifikalı tohum desteği olarak 122 lira, organik gübre desteği 51 TL olmak üzere 1 dekar için 807 TL ödeyeceğiz ve görüldüğü üzere destekleri de 3 kat artırdık. En önemli hedeflerimizden birisi çiftçilerimizi doğduğu yerde doyurmak ve sürdürülebilir tarım. Tüm projelerimizi ve desteklerimizi buna göre yapıyoruz. Bakanlığımızın ve valiliğimizin talimatları çerçevesinde projeler ve desteklemeler devam edecek."

        Saklav, geçen yılı aspir, çerezlik kabak, kimyon ve çavdar üretimini Türkiye'de birinci, çerezlik ayçiçeğinde ve patateste ikinci, şeker pancarında üçüncü ve elmada da beşinci sırada bitirdiklerini belirtti.

        Toprağın kıymetini bilen ve üretimden vazgeçmeyen tüm çiftçilere bereketli bir sezon dileyen Saklav, yeni projeler ve desteklemelerle her zaman çiftçilerin yanlarında olduklarını söyledi.

        Saklav, hasatların 83 teknik personelle oluşturdukları 17 ekibin kontrollünde yapıldığını, denetimlerde ise biçerdöverlerin operatör belgelerini, yangın tüpü olup olmadığını ve dane kayıplarına bakıldığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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