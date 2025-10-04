Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de bazı sivil toplum kuruluşları Gazze için toplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 17:56 Güncelleme: 04.10.2025 - 18:17
        Kayseri'de bazı sivil toplum kuruluşları Gazze için toplandı
        Kayseri'de bazı sivil toplum kuruluşları Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için bir araya geldi.

        HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri Şubesi'nin organize ettiği program Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

        HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri Şube ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, yaptığı konuşmada, dünyada zulmün en açık şekilde yaşandığı yerin Filistin olduğunu belirtti.

        Kadın, çocuk ve yaşlıların katledilmesinin yüreklerini dağladığını kaydeden Navruz, Kayseri'den yükselen sesin Gazze'de yankı bulacağına yürekten inandığını ifade etti.

        HAK-İŞ ve Hizmet-İş ailesi olarak her zaman Filistin'in yanında olacaklarını vurgulayan Navruz, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte dayanışma kültürünü güçlendirerek adaletin ve barışın sesi olmaya çalışacaklarını aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

