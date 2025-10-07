Hacılar Belediyesinin ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

Hacılar Belediyesi, ekim ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda meclis gündeminde yer alan 9 madde, oy birliğiyle kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, Hacılar genelinde yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğüne değinerek, ilçede altyapı ve üstyapı çalışmalarında önemli bir aşamaya geldiklerini ifade etti.

Günlük yaşamı kolaylaştıran ve geleceğe değer katacak projelerle ilçeyi yaşanabilir hale getirdiklerini anlatan Özdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah bu ay sonuna kadar hem Kayseri Caddesi’nde hem de TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan 552 konutun altyapı ve üstyapı işlemlerinde sona gelmiş olacağız. Kıştan önce de gerek kentsel dönüşüm konutlarımız gerekse TOKİ konutlarında vatandaşlarımız yuvalarına kavuşacak. Kentsel dönüşüm projemizin üçüncü etap konutlarının kura ve güncel işlemleri de bu ayın gündeminde yer alıyor."