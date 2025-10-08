Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Talas Belediyesinin "Alev Kalkanı-Ali Dağı Koruma Projesi" hayata geçiriliyor

        Talas Belediyesinin Ali Dağı'nda olası yangınlara karşı hazırladığı "Alev Kalkanı-Ali Dağı Koruma Projesi" hayata geçiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 13:20 Güncelleme: 08.10.2025 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Talas Belediyesinin "Alev Kalkanı-Ali Dağı Koruma Projesi" hayata geçiriliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Talas Belediyesinin Ali Dağı'nda olası yangınlara karşı hazırladığı "Alev Kalkanı-Ali Dağı Koruma Projesi" hayata geçiriliyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ali Dağı'nın doğal dokusunu korumak, yangın riskini azaltmak ve bölgenin çevresel güvenliğini sağlamak amacıyla hazırlanan proje, erken uyarı sistemlerinden yangın söndürme ekipmanlarına, yeşil alan koruma tedbirlerinden eğitim çalışmalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

        Proje kapsamında Talas Belediyesi ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında imzalanan protokol kapsamında, projeye 1 milyon 400 bin lira hibe desteği verilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, amaçlarının sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de güvence altına almak olduğunu ifade etti.

        Ali Dağı'nn kentin nefes alanı ve göz bebeği konumunda olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

        "Burada olası bir yangının telafisi mümkün olmayan zararlar doğurabileceğinin farkındayız. Bu nedenle hazırladığımız Alev Kalkanı Projemiz için Türkiye Belediyeler Birliğinden önemli bir hibe desteği aldık. Katkılarından dolayı TBB’ye teşekkür ediyorum. İmzalanan protokolle çalışmalarımızı hızlıca başlatacağız."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fadik'in ölümünün ardından çelişkili ifadeler kocayı tutuklattı!
        Fadik'in ölümünün ardından çelişkili ifadeler kocayı tutuklattı!
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        Fransız Başbakan Lecornu: Parlamentonun feshi uzak bir ihtimal
        Fransız Başbakan Lecornu: Parlamentonun feshi uzak bir ihtimal
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!

        Benzer Haberler

        Melikgazi Belediyesi, Esenyurt ve TOKİ bölgesinde kapsamlı temizlik çalışma...
        Melikgazi Belediyesi, Esenyurt ve TOKİ bölgesinde kapsamlı temizlik çalışma...
        Liseliler okulun atölyesinde ürettikleri elektrikli araç "Lexa"yı geliştirm...
        Liseliler okulun atölyesinde ürettikleri elektrikli araç "Lexa"yı geliştirm...
        Kayseri'de muhtarlar afetlere karşı "destek AFAD gönüllüsü" oluyor
        Kayseri'de muhtarlar afetlere karşı "destek AFAD gönüllüsü" oluyor
        Başkan Büyükkılıç, Meteoroloji Katlı Kavşağı'ndaki çalışmaları inceledi
        Başkan Büyükkılıç, Meteoroloji Katlı Kavşağı'ndaki çalışmaları inceledi
        Kocasinan'da öğrencilere "Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimi" veriliyor
        Kocasinan'da öğrencilere "Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimi" veriliyor
        Kayseri'de jeotermal kaynaklı sera OTB'de bin kadın istihdam edilecek
        Kayseri'de jeotermal kaynaklı sera OTB'de bin kadın istihdam edilecek