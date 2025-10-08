Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kocasinan'da öğrencilere "Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimi" veriliyor

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 12:13 Güncelleme: 08.10.2025 - 12:13
        
        Kocasinan Belediyesinin Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ekipleri tarafından ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilere yönelik "Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimi" devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitimler, öğrencilerin afetlere karşı bilinçlenmesini, doğru davranışları öğrenmesini ve olası acil durumlarda güvenli bir şekilde hareket edebilmelerini amaçlıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı yalnızca yatırımlarıyla değil, eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla da örnek bir ilçe haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

        Eğitimlerin önemine dikkat çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Geleceğimizin teminatı gençlerimizi afetler konusunda bilinçlendirmek, onların hayatlarını korumanın en önemli adımlarından biridir. Bu nedenle, okullarımızda başlattığımız eğitimlerle öğrencilerimize deprem, yangın, sel gibi afetler karşısında nasıl davranmaları gerektiğini öğretiyor, pratik bilgiler sunuyoruz. Eğitimlerimiz, teorik bilgilerle sınırlı kalmayıp, uygulamalı tatbikatlarla pekiştiriliyor."

        Öte yandan, eğitimlerin ilçedeki tüm okullarda planlı şekilde devam edeceği ve her öğrencinin afet farkındalığı kazanmasının sağlanacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

