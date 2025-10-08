Liseliler okulun atölyesinde ürettikleri elektrikli araç "Lexa"yı geliştirmek için çalışıyor

TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'de lise öğrencileri, okulun atölyesinde geliştirdikleri, yangına karşı dayanıklı, "Lexa" adını verdikleri elektrikli aracı daha da geliştirerek şirketleşmeyi hedefliyor.

Kocasinan ilçesindeki Sami Yangın Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan Lexa Elektrikli Araba Takımı, geçen yıl 80 kilometre hıza ulaşabilen, tek bataryayla 70 ila 80 kilometre menzile sahip araç geliştirdi.

Hız sabitlemeden şerit takibine, trafik işaret algılayıcıdan geri görüş kamerasına, park sensöründen kör nokta algılayıcısına kadar birçok donanımı entegre edip geliştirdikleri araca takımlarının adını veren öğrenciler, TEKNOFEST yarışlarında derece elde etmek için çaba gösterdi.

TEKNOFEST Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda geçen yıl birçok etabı geçip finale teknik sebeplerden dolayı katılamayan öğrenciler, bu yılki yarışlarda yerlilik alanında dördüncü, verimlilik alanında ise altıncı olmayı başardı.

Başarı grafiğini yükseltmek için çabalayan öğrenciler, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine katkı sunmak için aracın özelliklerini geliştirerek şirketleşmeyi hedefliyor.

- "Günümüzde bir araçta istenen bütün özellikler bu araçta var" Takım danışmanı ve okulun müdür yardımcısı Yunus Konak, AA muhabirine, öğrencilerinin 4 aylık bir zaman diliminde titiz çalışmayla elektrikli araç ürettiğini söyledi. Şasesinden kabuğuna, yazılımından koltuğuna kadar bütün aksamını öğrencilerin okul atölyesinde yaptığını anlatan Konak, aracın 20 dakikada tam şarj olabildiğini dile getirdi. Konak, aracın tam bataryayla ortalama 70-80 kilometre menzil kat ettiğine dikkati çekerek, aracın dış kabuğu ve koltuklarının cam elyaftan yapıldığını ve yanmaz özelliğe sahip olduğunu vurguladı. Aracın yazılım ve ana kartını da öğrencilerin ürettiğini dile getiren Konak, "Aracımız park sensörü, geri görüş kamerası, hız sabitleme, trafik işaret algılayıcı, kör nokta algılayıcı, şerit takip sistemi gibi özelliklere sahip. Mevcut şartlarda günümüzde bir araçta istenen bütün özellikler bu araçta var. Motor ve motor sürücü (elektrik motorunun işleyişini kontrol eden ve yöneten elektronik cihaz) hariç tamamı yerli, öğrenciler tarafından yapıldı. Türkiye'de bu 17 inçlik hub motorlar (elektrikli motor) bulunmuyor. Bunun için öğrencilerimiz Çin ile iletişime geçtiler. Aslında elde imkanlar olsa kendi motorumuzu da yapacağız." diye konuştu.

Konak, öğrencilerine her zaman güvendiğini ve yanlarında olacağını belirterek, desteklerinden dolayı okul müdürü Mehmet Uyar'a teşekkür etti. Takım kaptanı Mustafa Geben de 2 yıldır takım olarak elektrikli araç yarışlarına katıldıklarını anlattı. Geçen yıl birçok yarışı kazanıp final etabına teknik sebeplerden dolayı çıkamadıklarını belirten Geben, bu yıl daha çok çalışarak finallere katıldıklarını söyledi. Büyük fedakarlıklar yaparak aracı tasarladıklarını ifade eden Geben, "Bizim bir idealimiz var. Bu basit bir projeden ibaret veya 'bir elektrikli araç yapalım' tarzında bir proje değil. Büyük teknoloji şirketleri, firmaları kurmayı hedefliyoruz. Çalışmalara devam ediyoruz." dedi. - "Bu sene robot taksi yapmayı hedefliyoruz" Öğrencilerden Benen Kurtuluş ise kısıtlı imkanlara rağmen ekip arkadaşlarıyla büyük fedakarlık göstererek "Lexa"yı tasarladıklarını dile getirdi. TEKNOFEST'in önemine değinen Kurtuluş, "Bu sene robot taksi yapmayı hedefliyoruz. Elektrikli aracın ikinci dalı. O da sadece yazılımla gidiyor. İçinde sürücü olmadan kendi başına gidebilecek bir araç yapacağız. Elektrikli aracımızı geliştirip imkanlarını artırarak Türkiye'de derece yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.