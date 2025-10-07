Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'de FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 22:45 Güncelleme: 07.10.2025 - 22:45
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'yi (48) saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

