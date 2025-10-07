Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de hakkında 15 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, "hırsızlık" ve "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından hakkında 15 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası bulunan F.G.Y'yi (37) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
