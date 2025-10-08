Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de muhtarlar afetlere karşı "destek AFAD gönüllüsü" oluyor

        Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen eğitim programı kapsamında muhtarlar "destek AFAD gönüllüsü" oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 12:20 Güncelleme: 08.10.2025 - 12:51
        Kayseri'de muhtarlar afetlere karşı "destek AFAD gönüllüsü" oluyor
        Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen eğitim programı kapsamında muhtarlar "destek AFAD gönüllüsü" oluyor.

        "Muhtarlar Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor Projesi" kapsamında AFAD binasında düzenlenen eğitimde, muhtarlara, insani yardım, yangın ve enkazda canlı çıkarma ile çadır kurma gibi konularda eğitimler veriliyor.

        Afet öncesinde, anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği öğretilen eğitimlerle, afet farkındalığının en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

        AFAD İl Müdürü Rifat Genç, eğitim öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında eğitimler düzenlediklerini söyledi.

        - "Muhtarlarımızı AFAD gönüllüsü yaptık"

        Bu programın aslında bir eğitim seferberliği olduğunu belirten Genç, şunları kaydetti:

        "Bugün burada 40'a yakın muhtarımız 1 haftalık eğitimlerine başladı. Bunu yapmaktaki amacımız, Türkiye'de afet farkındalık eğitimlerini üst seviyeye çıkarmak. Okullarda, iş yerlerinde, ailelerde bu eğitimleri veriyoruz ama muhtarlarımıza da Kayseri özelinde başlattığımız eğitim furyasının bugün dördüncü ayağındayız. Muhtarlarımızı destek AFAD gönüllüsü yapacağız. Bu nereden geldi? İlk olarak Kayseri'deki bütün mahalle muhtarlarımıza afet farkındalık eğitimi verdik. Daha sonrasında muhtarlarımızı AFAD gönüllüsü yaptık. Şimdi de inşallah destek AFAD gönüllüsü yapma yolunda da büyük bir adım atıyoruz. Ülkemizin afetlere daha hazır olması için muhtarlarımız bizimle olduğu ve bu eğitimleri aldığı için çok mutluyuz. Kendileri mahallelerinde birer afet neferi olacaklar. Mahalledeki AFAD gönüllerinin sayısını artıracaklar."

        Genç, eğitimler sayesinde afetten etkilenecek kişi sayısını en aza indirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

        Eğitimlerin çok iyi geçtiğini anlatan Genç, "İnsani yardım, yangın, farkındalık, enkazda arama kurtarma, çadır kurma, barınma yöntemleri, enkazdaki riskler, enkaza giriş teknikleri, psikososyal destek ve ilkyardım gibi eğitimlerimiz var." dedi.

        Genç, afet tecrübesi olan Vali Gökmen Çiçek'e kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

        - "Kriz anında parçası değil krizi çözen insanlar olmak istiyoruz"

        Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Derneği Başkanı Levent Karakaya da amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu dile getirdi.

        Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Karakaya, "Bizim her zaman depreme karşı hazırlıklı ve tedbirli olmamız gerekiyor. Kriz anında krizin parçası değil krizi çözen insanlar olmak istiyoruz. Mahallemizde risk analizleri yaparak en azından daha tedbirli mahalleler oluşturmak istiyoruz. Biz devleti temsil ediyorsak, milletin de sözcüleriysek böyle durumlarda mahallemizde yaşayan her bir candan sorumluyuz." diye konuştu.

        Karakaya, Vali Çiçek ve AFAD İl Müdürü Genç'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

