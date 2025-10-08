Melikgazi Belediyesi, Esenyurt ve TOKİ bölgesinde kapsamlı temizlik çalışması yapıyor

Melikgazi Belediyesi, sonbahar temizliği kapsamında ilçenin farklı bölgelerinde temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında ekipler, Esenyurt ve TOKİ bölgelerinde cadde ve sokakları süpürerek, çöp konteynerlerini yıkayıp dezenfekte ediyor ve kurumuş otları keserek ilaçlama yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çalışmaların düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtti.

Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Palancıoğlu, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçemizin genelinde sonbahar temizliği yapıyor, kış başlamadan ilçemizi pırıl pırıl yapıyoruz. Geri dönüşüm aracımızla atık malzemeler de alınıyor. Temizlik araçlarıyla yapılan süpürme işlemlerinin ardından ekiplerimiz, kaldırım kenarlarında biriken toz ve yaprakları da temizleyerek mahalleyi daha düzenli bir görünüme kavuşturuyor." ifadelerini kullandı.