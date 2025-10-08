Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Melikgazi Belediyesi, Esenyurt ve TOKİ bölgesinde kapsamlı temizlik çalışması yapıyor

        Melikgazi Belediyesi, sonbahar temizliği kapsamında ilçenin farklı bölgelerinde temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 13:41 Güncelleme: 08.10.2025 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi Belediyesi, Esenyurt ve TOKİ bölgesinde kapsamlı temizlik çalışması yapıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Melikgazi Belediyesi, sonbahar temizliği kapsamında ilçenin farklı bölgelerinde temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında ekipler, Esenyurt ve TOKİ bölgelerinde cadde ve sokakları süpürerek, çöp konteynerlerini yıkayıp dezenfekte ediyor ve kurumuş otları keserek ilaçlama yapıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çalışmaların düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtti.

        Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Palancıoğlu, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçemizin genelinde sonbahar temizliği yapıyor, kış başlamadan ilçemizi pırıl pırıl yapıyoruz. Geri dönüşüm aracımızla atık malzemeler de alınıyor. Temizlik araçlarıyla yapılan süpürme işlemlerinin ardından ekiplerimiz, kaldırım kenarlarında biriken toz ve yaprakları da temizleyerek mahalleyi daha düzenli bir görünüme kavuşturuyor." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fadik'in ölümünün ardından çelişkili ifadeler kocayı tutuklattı!
        Fadik'in ölümünün ardından çelişkili ifadeler kocayı tutuklattı!
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        Fransız Başbakan Lecornu: Parlamentonun feshi uzak bir ihtimal
        Fransız Başbakan Lecornu: Parlamentonun feshi uzak bir ihtimal
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!

        Benzer Haberler

        Talas Belediyesinin "Alev Kalkanı-Ali Dağı Koruma Projesi" hayata geçiriliy...
        Talas Belediyesinin "Alev Kalkanı-Ali Dağı Koruma Projesi" hayata geçiriliy...
        Liseliler okulun atölyesinde ürettikleri elektrikli araç "Lexa"yı geliştirm...
        Liseliler okulun atölyesinde ürettikleri elektrikli araç "Lexa"yı geliştirm...
        Kayseri'de muhtarlar afetlere karşı "destek AFAD gönüllüsü" oluyor
        Kayseri'de muhtarlar afetlere karşı "destek AFAD gönüllüsü" oluyor
        Başkan Büyükkılıç, Meteoroloji Katlı Kavşağı'ndaki çalışmaları inceledi
        Başkan Büyükkılıç, Meteoroloji Katlı Kavşağı'ndaki çalışmaları inceledi
        Kocasinan'da öğrencilere "Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimi" veriliyor
        Kocasinan'da öğrencilere "Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimi" veriliyor
        Kayseri'de jeotermal kaynaklı sera OTB'de bin kadın istihdam edilecek
        Kayseri'de jeotermal kaynaklı sera OTB'de bin kadın istihdam edilecek