        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan, Erciyes Teknopark'a ziyaret

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Teknopark'ı ziyaret etti.

        Giriş: 01.11.2025 - 09:21 Güncelleme: 01.11.2025 - 09:21
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Teknopark'ı ziyaret etti.

        Erciyes Üniversitesi'nden (ERÜ) yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, ilk olarak yönetim ofisini ziyaret ederek, Genel Müdür Serhat Dalkılıç’tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Teknoparkta yer alan firmaları da ziyaret eden Büyükkılıç, firma yetkilileriyle sohbet etti.

        Büyükkılıç'a ziyaretinde, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Erciyes Üniversitesi Genel Sekreteri ve Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İbrahim Narin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç da eşlik etti.

