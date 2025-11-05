Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kanseri erken teşhisle yenen 65 yaşındaki kişi yıllarca sigara içtiği için pişman

        MUHAMMED KISIR - Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaşayan 50 yıllık sigara tiryakisi Ahmet Efe, yakalandığı akciğer kanserini erken teşhisle yenerek sağlığına kavuştu.

        Giriş: 05.11.2025 - 12:31 Güncelleme: 05.11.2025 - 12:31
        Kanseri erken teşhisle yenen 65 yaşındaki kişi yıllarca sigara içtiği için pişman
        MUHAMMED KISIR - Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaşayan 50 yıllık sigara tiryakisi Ahmet Efe, yakalandığı akciğer kanserini erken teşhisle yenerek sağlığına kavuştu.

        İki çocuk babası 65 yaşındaki Ahmet Efe, geçen yıl nefes darlığı, öksürük ve ses kısıklığı şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesine başvurdu.

        Yapılan tetkiklerin ardından sağ akciğerinde 5,5 santimetrelik kitle tespit edilen Efe, onkoloji ve göğüs hastalıkları uzmanlarının ortak değerlendirmesiyle tedavi altına alındı.

        Hastanede 2 ay kemoterapi ve radyoterapi uygulanan Efe'nin vücudu kısa sürede tedaviye olumlu yanıt verdi.

        Ailesinin de desteğiyle hastalığı yenen Efe, yıllardır kullandığı sigarayı da bırakarak yeni bir hayata başladı.

        - "Konuşmam ve ses tellerim tamamen gidiyor gibi oldu"

        Ahmet Efe, AA muhabirine, hastalık sürecinde nefes almakta zorluk çektiğini söyledi.

        Efe, 50 sene sigara içtiğini dile getirerek, "Öksürük vardı, hatta tükürdüğümde kan geliyordu. Bir iki dakika arayla öksürüyordum, nefes alamıyordum. Konuşmam ve ses tellerim tamamen gidiyor gibi oldu. Soluk alamaz oldum. Hastaneye geldim ve 2 ay yattım." dedi.

        Hastalık sürecinde 12 kilo zayıfladığını ve yürümekte zorluk çektiğini belirten Efe, "Kan değerlerini ölçtürmeye tekerlekli sandalyeyle gidiyordum. Çok şükür şimdi koşarak giderim. Kemoterapi ve ışın tedavisi aldım. Kemoterapi ile ışın gerçekten insanı çok yoruyor. Pet çektikten sonra bir şey kalmadığını söylediler. Kemoterapiye ve ışına gerek kalmadı. Sağlığım yerine geldi. Fatma hocam (Dr. Fatma Özdemir) sayesinde bu hastalığı yendim." diye konuştu.

        - "Günde 2 paket sigara içiyordum"

        Bu süreçte ailesinin kendisine çok destek verdiğini vurgulayan Efe, tedavi sürecinde oğlunun her sabah kendisini gördükten sonra işe gittiğini anlattı.

        Tedavisinin ardından sosyal hayatına geri döndüğünü dile getiren Efe, "50 yıldır sigara içiyordum. Günde 2 paket içiyordum. Hastalığa yakalandım. Sigarayı içtiğim için pişman oldum. İçenlere söylüyorum, sigara içmeyin. İçerseniz bir gün benim gibi olursunuz. Yani bir yıl burada yatarsınız, belki kurtulursunuz belki kurtulamazsınız." diye konuştu.

        Bir yıldır sigara içmediğini anlatan Efe, içen ve içmeyen herkesin kendisini kontrol ettirmesi gerektiğine dikkati çekti.

        - "Akciğer kanserini tamamen yendi"

        Kayseri Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Fatma Özdemir de Ahmet Efe'ye yaptıkları tetkiklerde, sağ akciğerinin tamamını kaplayan ve nefes almasına olanak vermeyen 5,5 santimetrelik bir kitle tespit ettiklerini söyledi.

        Tedavinin ardından hastanın nefes darlığı ve diğer fonksiyonlarının da düzeldiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

        "Ahmet amca bize geçen yıl ilk semptomlarla başvurduğunda akciğer kanseri tanısı aldı ama erken teşhis. 2 aylık bir tedavi süreci ve sonrasında kontrol süreçleri oldu. Başta biraz zorlandık ama hep beraber bizim, ailesinin ve çevresinin desteğiyle, kendisinin de gayretiyle akciğer kanserini tamamen yendi. Bir yıl oldu. Şu an normal, sağlıklı olarak yaşamına devam ediyor. Biz de bu yüzden hekimleri olarak çok mutluyuz."

        Erken teşhisin önemini vurgulayan Özdemir, vatandaşların sigaradan uzak durması gerektiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

