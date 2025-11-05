Habertürk
Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Başkan Büyükkılıç kahvaltıda belediye çalışanlarıyla buluştu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı personeli ile kahvaltıda bir araya geldi.

        05.11.2025 - 13:32
        Başkan Büyükkılıç kahvaltıda belediye çalışanlarıyla buluştu
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı personeli ile kahvaltıda bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı personeli ile kahvaltı programında buluştu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, bugün Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nın bu şehrin ihyasında özveriyle çalışan personeliyle bir araya geldiklerini ifade etti.

        Büyük bir aile olduklarını vurgulayan Büyükkılıç, "Bu ailenin her bir ferdi bizim için çok değerli. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki her personelimizin kalbi bu kadim şehri daha ileriye taşımak, daha güzelini yapabilmek için çarpıyor. Yağmurun da bereketiyle başladığımız bu güzel sabahta bizleri misafir eden, ekmeğini, çayını bölüşen tüm personelimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

