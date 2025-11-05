Kayseri'de fosillerin sergileneceği müzenin yapımı devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 7,7 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji ve Fosil Müzesi inşaatını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 115 milyon liralık yatırımlı projenin yapımı Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yamula Barajı etekleri ile Barsama bölgesinde bulunan ve yaklaşık 7,7 milyon yıl öncesine ait fil, mamut, zürafa, gergedan ve bovit fosillerinin sergileneceği yeni müze çalışmalarını inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, "Paleontoloji Müzemizin tamamlanma çalışmaları hızla devam ediyor. En kısa zamanda Paleontoloji Müzemizle buluşmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, projenin yalnızca bir müze değil, aynı zamanda şehrin kültürel ve bilimsel geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

Gültepe Mahallesi'nde 8 bin 700 metrekare arsa üzerinde yükselen projede, müze, sabit ve geçici sergi salonları, fosil laboratuvarı, çocuk eğitim alanları, seyir terasları, hediyelik eşya satış birimi ve fosil maket galerisi gibi alanlar yer alacak.